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Kerr, Kelly Oubre Jr.'ı nasıl kullanacak?

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Warriors'ın yaklaşan NBA sezonu için Kelly Oubre Jr.'ı içeren rotasyon planlarıyla ilgili güncelleme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Warriors'ın yaklaşan NBA sezonu için Kelly Oubre Jr.'ı içeren rotasyon planlarıyla ilgili güncelleme yaptı.

Kerr'e, yapılan bir röportajda, antrenman kampı başladığında başlangıç kadrosunda kimlerin sabit kalacağı soruldu.

Stephen Curry, Andrew Wiggins ve Draymond Green bariz üçlüydü. Ancak Kerr'ün aklında dördüncü kişi için çoktan yeri ayrılmış bir isim vardı:

"Muhtemelen dörtte, yani Kelly ve Andrew'un kanatlarda ilk beşte olmamaları benim için zor olurdu.

"(Washington Wizards koçu) Scott (Brooks), Kelly'nin en iyi performansını, topla oynarken gösterdiğini söylemişti. Sert bir çocuk. Kelly'yi biraz daha topla oynarken kullanacağımızı düşünüyorum."


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