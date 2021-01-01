Kerr: "Kelly, Klay döndüğünde benche geçmeyi arzu eder mi?"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Klay Thompson sakatlığından döndüğünde Kelly Oubre Jr.'ın takımda değişecek olan rolü hakkında konuştu.



Bu sezon 2021 playofflarına katılamayan Warriors, ligin tekrar zirvesine oturabilmek adına Stephen Curry, Draymond Green ve sağlıklı bir Klay'in etrafına doğru parçaları eklemeye çalışmak zorunda kalacak.



Kerr, bu ölü sezonda serbest oyuncu olacak Oubre Jr.'ın takımda kalmasını umduğunu, ancak böyle bir durumda takımdaki rolünde bazı değişiklikler olacağını söyledi:



"Klay geri döndüğünde ilk beş başlayacak. Peki Kelly bu durumda benchten gelmek isteyecek mi? Bu sadece onun cevaplayabileceği bir soru. O yüzden o da, biz de seçeneklerimizi tartacağız ve ne noktada olduğumuzu göreceğiz."



Kerr, Oubre'nin Curry, Thompson ve Andrew Wiggins'in bulunduğu ilk beş kadrosunda yer almasının kendisi için ideal olmayacağını belirterek, benchten gelmesi gerekliliğinin sebebini bu olarak gösterdi.



