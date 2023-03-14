Golden State Warriors koçu Steve Kerr, eski oyuncusu Kevin Durant'in henüz Chase Center seyircisi önünde oynayamamış olması durumu hakkında konuştu.



Durant, 2019 yazında Warriors'tan ayrıldığından beri henüz Bay Area seyircisi önünde forma giymemişti.



Bununla birlikte koç Kerr, Phoenix Suns yıldızının geçtiğimiz geceki karşılaşmada oynamaması sonrası, bu bekleyişin artık yorucu olduğunu söyledi:



"İnanılmaz gerçekten. Bayağı zaman geçti. Kaç yıl oldu? Dört mü? Dört senedir sürekli ilk kez buraya döneceği maçı bekliyorduk ve 'Tekrar hoş geldin' tadında bir video bile hazırlamıştık. Ama her döneceği maçta bir şeyler çıkıp duruyor. Pandemi de araya girmişti tabii ki.



Burada Brooklyn'le oynadığımız bir maçta oynadığını hatırlıyorum sadece. Oynayamaması yazık oldu ama, çünkü burada yaptıkları için, taraftarlarımızın kendisine hak ettiğiği sevgiyi göstereceğini düşünüyorum."



Durant aslen 2020-21 sezonunda Brooklyn Nets formasıyla Chase Center'da Warriors'a karşı oynamış, ancak COVID'den ötürü gerçekleşen seyirci sınırlamalarından ötürü, Golden State taraftarlarından hak ettiği karşılamayı görememişti.



Net olarak üç buçuk sezonun ardından artık Suns'ın bir üyesi olan Durant, Warriors'ta olduğu dönemde ekibi mutlak bir hanedana dönüştürerek, üç kez NBA Finallerine taşımış ve iki kez Finaller MVP'si ödülünü kazanmıştı.





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