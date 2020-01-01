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Kerr: "Kadroda atletizm eksikliğimiz var"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın önümüzdeki Draft'ta ve serbest oyuncu döneminde, atletizm eksikliklerini gidermesi gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın önümüzdeki Draft'ta ve serbest oyuncu döneminde, atletizm eksikliklerini gidermesi gerektiğini söyledi.

Kerr, Tim Kawakami'nin The TK Show podcast'inde şu açıklamalarda bulundu:

"Elbette daha atletik olmamız gerektiğini düşünüyorum. Açıkçası yetenekl olarak çok iyiyiz. Ancak aşırı atletik bir ekibimiz yok. Forvet pozisyonunda çok fazla sıçrayabilen oyuncumuz kalmadı, pivot pozisyonunda bile böyle. Yani şu anda, olmak istediğimiz yere ulaşmak için yeterince fizikli veya atletik değiliz."

Kerr, kendisi ve genel menajer Bob Myers'ın mevcut kadrolarının eksik olduğunu kabul ettiklerini sözlerine ekledi:

"Tüm bunları ele almak için Draft ve serbest oyuncu dönemi var. Ve potansiyel takaslar. Bence bu kadronun tamamlanmış olmaktan çok uzak olduğunu size ilk söyleyen Bob olacaktır."

Warriors, Draft'ta 2 numaralı seçime, 17.2 milyon dolarlık bir takas istisnasına ve listeyi iyileştirmek için orta seviye istisnaya sahip.

Warriors ekibi takas senaryolarını araştırıyor olsa da, 2 numaralı draft hakkıyla bir forvet seçmeyi tercih ettikleri bildirilmişti.


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