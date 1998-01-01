Kerr: "Jordan'ı o zamanlar kimse tutamıyordu, bugün nasıl tutacaklar?"

Şimdiki Golden State Warriors koçu ve eski Chicago Bulls oyuncusu Steve Kerr, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ı "bugün kimsenin durduramayacağını" söyledi.



Jordan'ın bugünün liginde oynarsa nasıl olacağı, oldukça yaygın bir şekilde sorulan bir soru. Jordan'ın sert ve fiziksel oynanan oyun dönemindeki dominasyonu söz konusu olduğunda, birçok kişi kendisinin bugünkü rakiplerini kesinlikle yok edeceğini düşünme eğiliminde.



Kerr de bu fikir üzerinde hemfikir oldu ve insanların o dönemde kendisini durdurmadığı için, bugün de kimsenin bir umudu olamayacağını açıkladı:



"O Bulls takımına dönüp baktığımda, aslında bugün oynamak için kurulmuş bir takım. Şimdi, sürekli üç sayılık atış olmadan olan versiyonuydu, ama bence o takım bunu yapabilecek kapasiteye sahipti.



Ama bugün de, savunmanız gereken çok yönlülük hakkında konuşuyorsunuz. Ron Harper, Michael Jordan, Scottie Pippen, Toni Kukoc ve Dennis Rodman'ı sahaya atarsanız, bu bir 2020 savunması olur. Bu beş adam herkesi savunabilir.



Ve hücum tarafında da, kimse o zamanlar Michael Jordan'ı savunamıyordu. Şimdiki kuralları ve alan boşluğunu da dikkate alınca, sonucu bir düşünün."



Jordan kariyerine 1984'te çaylak olarak başladığı andan 1998'de Bulls'taki son sezonuna kadar, maç başına yalnızca bir kez 26 sayı altında ortalama yakalamıştı. Kariyerinde de %49 şut isabetiyle, 30 sayı ortalamaya sahip.



