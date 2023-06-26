Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın Jordan Poole'u takaslamaya karar vermesindeki en önemli sebebi itiraf etti.



Warriors'ın geçtiğimiz hafta deneyimli oyuncu Chris Paul'u almak için Poole'u Washington Wizards'a takas etmesi, NBA gündemine bomba gibi oturmuştu. Poole bir zamanlar Warriors'ın geleceği olarak görülmüş olsa da, genç oyuncunun sıkıntılı playoff döneminin ardından, ekip Poole ile yolları ayırmaya karar vermişti.



The Athletic ile yaptığı bir röportajda Kerr, Warriors'ın bu hamleyi yapma sebebi sorulduğunda, takımın şampiyonluk mücadelesi yolunda önemli bir değişikliğe gitmeye ihtiyaç duymasını sebep gösterdi:



"Çok daha farklı olacağız. Bir yıl önce şampiyonluk kazanıp, ardından sıkıntılı bir sezon geçiren bir takım hakkında söyleyecek hiçbir şeyim yok. Sezonun sonunda müthiş bir maratonumuz oldu. Son birkaç yıldır elimizde olan bu grubu çok beğeniyorum.



Ama en önemlisi, bir değişikliğe ihtiyaç duyduğumuzu hissettik. Bu bir revizyon yapmalıyız demek değildi, ancak bir çeşit değişime ihtiyacımız vardı. Bence organizasyondaki herkes bunu hissetmişti. Ve bana kalırsa kimliğimizden ve takım olarak kişiliğimizden vazgeçmeden, önemli bir değişiklik yapmış olduk. Sonuç olarak bence oldukça pozitif bir değişiklik oldu."



Draymond Green'in geride bıraktığımız sezonun öncesinde Poole'a yumruk atmış olmasının, takımın kimyasını bozduğu ve kendisini takas etme kararını etkilediği düşünülüyor. Ancak yakın zamanda Green'in CP3 ile iyi bir ilişkisi olmadığını itiraf ettiği bir videonun ortaya çıkmasıyla da, Warriors'ın halletmesi gereken başka bir sıkıntı ortaya çıkmış olabilir.





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