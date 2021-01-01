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Kerr: "Iguodala ile iletişimimi asla kesmeyeceğim"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, şu anda Miami Heat'in veteranı olan eski oyuncusu Andre Iguodala ile olan ilişkisinden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, şu anda Miami Heat'in veteranı olan eski oyuncusu Andre Iguodala ile olan ilişkisinden bahsetti.

Iguodala'ya olan hayranlığını dile getiren Kerr, Warriors'ın kendisini şimdiden özlediğini açıkladı:

"Andre, muhtemelen sonsuza dek iletişim halinde kalacağım adamlardan biri. Kendisi burada olduğundan, sezon oynanmadığı dönemlerde hep iletişim kurarız. Sezon başlamadan önce bir seferinde golf oynamıştık ve Miami'den, bizim takımdan ve ailemizden konuşmuştuk.

Andre ile gerçekten güçlü bir bağım var. Kendisi sonsuza kadar hayranlık duyacağım biri olacak. Sırf oynama biçimi yüzünden değil, genç takım arkadaşlarına akıl hocalığı yapma biçiminden ötürü de. Buradaki şampiyonluk dönemimizin muazzam bir parçasıydı ve onu kesinlikle özlüyoruz."


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