Kerr: "Her şeyi Kevin'e borçluyuz, onu tekrar sağlıklı görmek istiyorum!"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, eski oyuncusu Kevin Durant'i övgülere boğdu ve kendisini tekrar sağlıklı görmek istediğini söyledi.



Warriors, NBA sezonunun açılış gecesinde Brooklyn Nets'e karşı oynayacak. Bu maçın en büyük hikayesi, eski takımı Warriors'a karşı ilk kez oynayacak olan Durant'in, aynı zamanda ilk Nets maçı olması.



KD, Warriors ile üç kez NBA Finalleri'ne çıkıp iki kez NBA şampiyonluğu kazandıktan sonra, 2019'da ekipten ayrılmıştı.



Kerr, NBA TV ile yeni sezonda takımca yapmak istedikleri şeyler üzerine konuştu. Kerr, ekibin oyun kurma yeteneklerine büyük ölçüde güveneceğini vurguladı:



"Bildiğiniz gibi, burada böyle oynamayı her zaman sevmişizdir. Birden fazla oyun kurucu ile, yoğun paslı, topun hareket ettiği ve tempolu bir şekilde. Ve tabii ki, Steph bir boşluk görürse, işini görecek. Kendisi çok fazla tahribat yaratıyor. Ve bir sürü oyun kurucumuz var. Yani bu da devam edecek."



"OYUN BENZER, AMA OYUNCULAR FARKLI OLACAK"



Kerr, ekibe yeni gelen oyuncuları sevdiğini ve setlerinin yeni oyuncular tarafından yönetileceğini söyledi:



"Aldığımız adamlardan gerçekten etkilendim, onları bir süredir kasetten izliyordum. Oubre ve Wiggins, bize geçen yıl ne kadar iyi pasörler olduklarını kanıtladılar. Kent Bazemore da oyun kurabiliyor. Bence topun hareket etmesi, tempo ve alan boşluğu açısından benzer bir tarz göreceksiniz. Ama oyuncular farklı olduğu için, biraz değişecek. Antrenmanlarda, elimizde ne olduğunu görmemiz gerekli."



"KD, GÖRDÜĞÜM EN YETENEKLİ HÜCUMCU..."



Durant hakkında ise Kerr, kendisini tekrar sağlıklı görmek istediğini belirterek, eski süperstarının Warriors ile geçirdiği zamandan bahsetti:



"Görmek istediğim ilk şey, Kevin'in sağlıklı olması ve tekrar kendi olmaya dönmesi. Buradaki üç sezonunda bize kattığı şey inanılmazdı. Muhtemelen bu ligde gördüğüm en yetenekli hücum oyuncusu. Ve ona koçluk yapmak harikaydı.



Bizim iki şampiyonluk kazanmamıza yardımcı olmuştu, bu yüzden her şeyi Kevin'e borçluyuz ve tabii ki ona Nets ile olan bir sonraki hedefinde de başarılar diliyoruz. Ama her şeyden önemlisi, onu sağlıklı görmek istiyorum. Onu sahada tekrar oynarken ve eğlenirken görmek istiyorum."