Kerr: "Her maç Steph'e güvenemeyiz"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin Minnesota Timberwolves'a karşı mağlubiyette 30 dakikadan az oynamasının fark yaratan bir faktör olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kerr: 'Her maç Steph'e güvenemeyiz'
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25 Mart 2024 11:52
Son güncelleme 25 Mart 2024 12:03
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Stephen Curry'nin Minnesota Timberwolves'a karşı mağlubiyette 30 dakikadan az oynamasının fark yaratan bir faktör olmadığını söyledi.

Kerr, Curry'nin Timberwolves'a karşı 110-114 mağlup oldukları maçta toplamda neden 29 dakika ve 50 saniye oynadığını şu sözlerle açıkladı:

"Onu 30 dakika civarında tutmaya ve elimizden geldiğince dinlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Şimdiye dek çok süre almıştı, birkaç gün önce 35 dakika oynamıştı. Playoff şansımız olduğu sürece, rakamlarını belli bir sınır altında tutup onu gereğinden fazla oynatmamaya uğraşıyoruz."

Kerr ayrıca Steph'e neden daha az dakika vermeye önem verdiğini açıklayarak, bu haftaki fikstür sıkışıklığını sebep gösterdi ve aldığı limitli sürenin bu mağlubiyetin nedeni olmadığını belirtti:

"Her maç Steph'e güvenemeyiz. Son birkaç hafta çok zorlu geçti. 15 yıldır takımın yükünü onun omuzlarına yüklemiş bulunuyoruz. 35 dakika oynamasını bekleyemezsiniz. Yedi günlük deplasman yolculuğumuzda beş maçımız var. 30 veya 32 dakika oynamasının galibiyet veya mağlubiyette fark yarattığını söyleyecekseniz, ben buna kesinlikle katılmıyorum. Maç kazanmaya çalışıyoruz ama aynı zamanda onu dinç tutmaya da çalışıyoruz."

Curry karşılaşmada 9/23 şut isabetiyle 31 sayı kaydetse de, bu galibiyet için yeterli olmadı.

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