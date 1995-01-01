Kerr, hayali "Warriors - Bulls" karşılaşması için farklı bir bakış açısı sundu!

Golden State Warriors koçu ve geçmişteki Chicago Bulls hanedanının üyesi Steve Kerr, Bulls ve Warriors arasındaki hayali karşılaşmanın sonucu ile ilgili farklı bir cevap verdi.



Basketbol söz konusu olduğunda, NBA topluluğunun en büyük tartışmalarından biri, asırlık bir soru olan "Curry liderliğindeki Warriors, 1995-96 Bulls kadrosunu yenebilir mi?" üzerine.



Modern oyun tarzının ustaları olan Warriors, Steph Curry, Klay Thompson ve Kevin Durant ile şimdiye kadarki en büyük şutör takımı bir araya getirmişti.



Ancak "The Last Dance" belgeseli sayesinde MJ'in Bulls'un ne kadar iyi olduğunu da görmüştük. Pek çok iyi takımı yenmiş olan ekip, 90'lı yıllarda durdurulamaz bir güç olmuştu.



Bu özel konuda, Warriors'a koçluk yapmadan yıllar önce 90'ların Bulls'unda forma giymiş olan Kerr, konu hakkında şöyle sarkastik bir yanıt verdi:



"Cevaplaması gerçekten zor bir soru. Sadece dönemleri karşılaştırdığınız için değil, aynı zamanda dilbilgisel olarak cevaplamak da benim için gerçekten zor. "Biz" kimiz, "onlar" kim, bilmiyorum. Sadece şunu diyeyim: iki takım karşılaşsaydı, bence biz, bizi yenerdik."



