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Kerr: "Harden'ın Doğu'ya gitmesi iyi oldu!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ve koç Steve Kerr, Brooklyn Nets'in James Harden takası hakkında konuştular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry ve koç Steve Kerr, Brooklyn Nets'in James Harden takası hakkında konuştular.

Harden'ın Nets'e takas edilmesi ile NBA'den birçok oyuncu konuyla ilgili yorum yaptı. Bu oyuncular arasında Curry de vardı:

"Bu lig saf eğlencedir. Bu tür işlemler, ilgi seviyesini her zaman yüksekte tutar. Bir rakip olarak baştan sona bunu izleyebileceğim için heyecanlıyım. Farkındalığı yüksek tutuyor."

Curry ile birlikte başantrenör Kerr de bu durum hakkındakonuştu:

"İlk düşüncem James Harden'ın Doğu'ya gitmesinin iyi olduğu. Bunun güzel olduğunu düşünüyorum, bir sebepten dolayı Batı'da birçok dominant NBA oyuncusu bulunduğunu biliyorsunuz."


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