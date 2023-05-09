Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Los Angeles Lakers'a karşı oynanan Batı yarı finalleri playoff serisinin 4. maçının ardından, Lakers oyuncularını ve hakemleri eleştirdi.



Golden State dördüncü çeyreğe 7 sayı önde girmiş ancak 101-104 mağlup olmuştu ve Kerr, son periyotta belirleyici faktörlerin, 15 sayısının tamamını bu süreçte bulan Lonnie Walker IV'ın yanı sıra, bazı şüpheli perdeleme faulleri olduğunu belirtti:



"Sanırım bize üç veya dört hareketli perdeleme düdüğü çalınmıştı ve bu hayal kırıklığı yarattı. Hiçbirinin tekrarını henüz izlemedim ama canlı izlediğimde, bir-iki tanesi oldukça hayal kırıklığı yaratmıştı.



Lakers, çok oyunbazlıkla oynayan bir takım. Bazı düdüklerin nasıl alınacağını biliyorlar. Bence ayrıca hakemi yanıtlmaya yönelik bazı hareketler de yapmışlardı. Videoları izlemem gerekecek. Belki de ben hatalıyımdır. Belki de biz hareketli perdeler yapmışızdır. Ama canlı izlerken öyle gibi gelmemişti."



Draymond Green başta olmak üzere Warriors ekibi, bu seride genel olarak ortaya koyulan hakemlik performansından memnun olmadığını belirtmişti.





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