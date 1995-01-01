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Kerr: "Gözümü mü düzelteyim, Michael'la aramı mı?"

Golden State Warriors koçu ve eski Chicago Bulls oyuncusu Steve Kerr, Michael Jordan ile kavga hikayesinin kendi versiyonunu anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu ve eski Chicago Bulls oyuncusu Steve Kerr, Michael Jordan ile kavga hikayesinin kendi versiyonunu anlattı.

Jordan ve Kerr'ün 1995 yılında Bulls'un takım antrenmanında ettiği kavga, kısa süre önce sona eren, 10 bölümlük ESPN belgeseli "The Last Dance"in en eğlenceli anlarından biriydi.

Belgesel, Jordan'ın Kerr'ün gözüne yumruk atmasıyla sonuçlanan kavgaya yol açan anlara da ışık tutmuştu.

Chris Long'un "Green Light" podcast'inde konuşan Kerr, "The Last Dance"te gösterilenden kesinlikle daha fazlası olduğunu söyledi:

"Benim hatırladıklarım, Michael'ın belgeselde anlattıklarından farklıydı. Hatırladığım, Phil'in antrenman sırasında ofisine yukarı çıkmış olmasıydı, çünkü lig ofisinden falan bir telefon gelmişti ve olay tam o zaman çıkmıştı. Phil neler olup bittiğini görmek için inmişti. Ve onun bana gelip, "Bu işi düzeltmek zorunda kalacaksın." demişti. Ben de "Gözümü mü, yoksa Michael'la aramı mı?' demiştim."

Kerr'ün hikayesi belgeselin montajında yer almamış olsa da, kendisiyle Jordan arasındaki dinamiği daha da ilginç kıldığı kesin.


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