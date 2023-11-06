Golden State Warriors koçu Steve Kerr, eski oyuncusu Jordan Poole'un herhangi bir eleştiriye maruz kalmasından "nefret ettiğini" söyledi.



2022-23 sezonuna şampiyon statüsünü koruma arzusuyla giren, ancak Draymond Green ile Poole arasındaki tartışma sebebiyle takım içi kimyası bozulan Warriors, playofflarda elenerek amacına ulaşamamıştı.



Kimyanın bozulmasında Green'in Poole ile yaşadığı bu olayın etkisinin hâlâ sürüyor olması ana faktör olarak gözüktüğü için, Warriors ekibi yaz döneminde Poole'u Washington Wizards'a takas ederek kendisinin boşluğunu tecrübeli guard Chris Paul ile doldurmuştu.



Birçok kişi Warriors'ın sıkıntılarını Poole'a bağlamış olsa da, Bay Area spor radyo istasyonu 95.7 The Game'de konuşan Kerr, kendisini suçlamaktan kaçındı:



"Öncelikle insanların sadece Jordan'ı suçluyor olmasının haksızlık olduğunu düşünüyorum. Bu çok yanlış. Jordan buradayken muhteşemdi. Şampiyonluğu kazanmamıza yardımcı olmuştu. Herhangi bir eleştiri alması hiç hoşuma gitmiyor. Geçen yıl birçok nedenden ötürü işler ters gitmişti ve burada bir suçlu varsa bu hepimiziz."



Green geçtiğimiz günlerde önceki sezon takımda neyin ters gittiğine dair bilgiler vermiş, hayal kırıklığı yaratan sonuçları oyuncular arasındaki genel kimya eksikliğine bağlamıştı.



