Kerr: "Futbol oynamış basketbolcular, daha iyi pasörler"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, çocukluğunda futbol oynamış basketbol oyuncularının "daha iyi pasörler" olduğunu söyledi.



Kerr, yetkisi olsaydı, Amerikalı genç basketbol oyuncularına pas atmayı anlamaları ve bir takım seti içinde hareket etmeyi anlamalarına yardımcı olması adına, futbol oynatacağını belirtti.



"Eğer Amerikan basketbolunun başında olsaydım, gençlik basketbol programından gelen her oyuncunun futbol oynamasını sağlardım. Bu doğrudan basketbola etki ediyor. Bugün basketboldaki problem, genç oyuncuların gelip herkesi bire birde geçmeye çalışması. İnanılmaz derecede yetenekli top sürüyorlar ama nasıl geçeceklerini ve hareket edeceklerini anlayamıyorlar. Bu, futbolun onlara öğreteceği şey olur."



"Çocukken futbol oynayan oyuncular, daha iyi pasörler. Steve Nash. İnanılmaz pasör. Toni Kukoc güzel bir pasördü. Ve futboldan etkilendiğine dair şüphem yok. Çocuklar üçgen hücum konseptini anlıyor. Pas verme ve kendilerini savunan adamın arkasına kat etme kavramını da anlıyorlar. Futbol budur. Açıları bulup fırsat yaratmak ve skor şansı üretmek."



Steve Nash, futbolda yetenekli bir oyuncuydu. Herkesin bildiği gibi, NBA tarihinin en iyi pasörlerinden de biriydi.



