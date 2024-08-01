ABD Milli takımı koçu Steve Kerr, Joel Embiid'in Güney Sudan'a karşı süre almama sebebinin yalnızca eşleşmesi nedeniyle olduğunu söyledi.



ABD takımında düzenli olarak pivot pozisyonunda ilk beş başlayan Embiid, Amerikalıların Sudan'a karşı aldığı 103-86'lık galibiyet sırasında hiç sahaya çıkmadı.



Kerr, maçtan sonra muhabirlere kararın tamamen eşleşmeye dayandığını belirtti:



"Bu, turnuvada karşı karşıya geleceğimiz en hızlı takım. Eşleşebilmek istiyorduk. Londra'da bize karşı 14 üçlük sokmuşlardı. Bugünkü maçın tamamı adam değiştirme ve oyuncuların önünde kalmayla ilgiliydi."



Embiid, turnuvada şu ana kadar kenarda oturan tek ABD oyuncusu değildi. Ülkenin Sırbistan'a karşı 110-84 kazandığı açılış maçında Jayson Tatum ile Tyrese Haliburton da hiç süre almamıştı.



Kerr, bu konuyla ilgili ise "Hepsi profesyonel ve birbirlerine bağlı adamlar. Sosyal medyaya hiç bakmıyorum. Umarım çocuklar da fazla bakmıyordur. Bu, bir pembe dizinin reytingleri taşıyabildiği normal sezon olayı gibi bir şey. Burada tek hedefimiz altın madalya kazanmak."



Embiid yerine ilk beş başlayan Anthony Davis Sudan'a karşı 13 sayı bulurken, Bam Adebayo ise benchten gelip 18 sayı bulmuştu.





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