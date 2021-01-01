Kerr: "Embiid, 80'ler veya 90'ların pivotlarının daha yetenekli hali!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in oyununa övgüde bulundu.



Kerr, Embiid'in oyununda sergilediği çeşitli becerilerini şu şekilde övdü:



"O kadar yetenekli ki, gerçekten inanılmaz. Onu izlemek, neredeyse 80'li veya 90'lı yılların en büyük pivotlarından birine, günümüz oyuncularının yeteneklerinin eklenmiş halini izlemek gibi. Tek ayak üzerinde şutlar, Dirk (Nowitzki) fadeaway'leri, Euro-step'ler... günümüz oyuncularının üzerinde çalıştığı ne varsa, Joel de onlara çalışmış. Üstelik size karşı 80'li veya 90'lı yıllardaki bir pivot gibi sırtı dönük oynayabilecek ve o şekilde oyunu domine edebilecek olan ligdeki çok az oyuncudan da biri. Günümüzde gerçekten eşsiz bir güç."



Embiid bu sezon, 30.1 sayı 11.3 ribaund ortalamaları ile oynuyor.



