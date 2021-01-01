Kerr'e göre Curry'nin başarı sırrı, "hayatını çok sevmesi"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Steph Curry'nin başarısının sırrının "hayatını çok sevmesi" olduğunu açıkladı.



Medya ile yakın zamanda konuşan Kerr, mutlu bir ev ortamının aslında bir oyuncunun performansı üzerinde derin bir etkisi olabileceğini ortaya koydu.



Kerr, Curry'nin başarısının sırrının özel hayatı olduğunu belirterek, Steph'in evdeki mutluluğunun sahada nasıl olağanüstü bir oyuncu olmasına yardımcı olduğunu şöyle belirtti:



"Doğrudan alakalı bir durum, hiç şüphe yok. Uzun zamandır Steph'in başarısının sırlarından birinin, hayatını çok sevmesi olduğunu düşünmüşümdür. Ailesini çok seviyor, hobilerini çok seviyor, dünyadaki günlük yaşantısını çok seviyor, hayattan çok keyif alan biri.



Hayatında o kadar şey yolunda gidiyor ki, bu durum sahada her şeyi onun için daha pürüzsüz ve eğlenceli hale getiriyor. Bence bu herkes için geçerli. İşleri düzene sokabilirseniz ve kafa olarak rahat bir yerdeyseniz, daha başarılı olursunuz."



