ABD Milli takımı koçu Steve Kerr, ekibin kendi kendine ortaya çıkan "doğal liderinin" New York Knicks yıldızı Jalen Brunson olduğunu belirtti.



Kerr, Las Vegas'ta ABD Aday Kadrosuna karşı oynadıkları ikinci antrenman maçlarının ardından medyaya konuşurken, defalarca Brunson'ın ABD takımının lideri olduğunu açıkladı:



"Bence Jalen çok doğal bir lider. Oyun kurucu olduğu için doğrudan akla o geliyor. '1, 2, 3 ABD' tezahüratını yönlendiren kişi o. Bazı adamlara böyle şeyler doğal gelir."



26 yaşındaki oyuncu, NBA standartlarına göre hala genç bir oyuncu olarak kabul edilse de, ABD Takımı kadrosunun yarısı 25 yaşın altında olduğu için, akranları arasında şimdiden yaşlı bir oyuncu olarak konumlanmış durumda.



