Kerr: "Durant, hayatımda gördüğüm en yetenekli basketbolcu"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, eski oyuncusu Kevin Durant'in "hayatında gördüğü en yetenekli basketbolcu" olduğunu söyledi.



The Ringer'dan Logan Murdock ile yakın zamanda yaptığı bir sohbet sırasında Kerr, oynadığı, yönettiği, koçluk yaptığı ve bir başantrenör olarak karşılaştığı tüm iyi oyunculardan bahsetti.



Kerr, Brooklyn Nets süperstarının hayatında gördüğü tüm oyuncular arasında en iyisi olduğunu açıkladı:



"Kevin Durant'in... her şeyi, boyunu, hızını, atletizmini hesaba katarsanız, hayatımda gördüğüm en yetenekli basketbol oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Daha önce ulaşıldığından emin olmadığım bir basketbol seviyesindeydi."



Kerr, KD'ye koçluk yaptığı dönemden çok güzel anılara sahip ve 54 yaşındaki koç, bu dönemin çok değerli bir zaman olduğunu ve birlikte geçirdikleri zamanın tadını çıkardığını belirtti:



"Oldukça eğitilebilirdi. Sünger gibiydi, özellikle ilk yıl, yeni bir oyun tarzını öğrenmek istiyordu. Bence bizim oynadığımız şekilde oynamaktan gerçekten keyif almıştı ve koçluk yapması gerçekten kolay biriydi. Bir yıldız, koçun işini yapmasını kolaylaştırdığında, her şeyin nakış gibi işlemesini sağlıyor. Ve bu yüzden, bana kalırsa o ilk yıl bu kadar dominant olmamızın nedenlerinden biri de, Steph, Klay, Draymond ve Kevin arasında her şeyin uyumlu olmasıydı ve bu sayede çok akıcı bir yolculuk geçirmiştik."



Kerr, Chicago Bulls'ta Michael Jordan ve Scottie Pippen ile oynamış, Phoenix Suns'ın genel menajeriyken Steve Nash'in yöneticiliğini yapmış, Warriors'ta Steph Curry ve Klay Thompson gibi üstün yeteneklere koçluk yapmıştı (ve hala yapıyor).