Kerr: "Draymond, modern basketbolun en iyi savunmacısı!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Draymond Green'in "modern basketbol döneminin en iyi savunmacısı" olduğunu söyledi.



Kerr'e göre Draymond, yalnızca takımdaki değil, aynı zamanda oyunun modern tarihindeki en iyi savunma oyuncusu:



"Bence kendisi şu anda ligdeki en iyi savunmacı. Modern basketbol döneminin en iyi savunmacısı olduğunu düşünüyorum."



Kariyerinde beş kez savunma beşlerine seçilen ve 2017'de Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış olan Draymond, her pozisyonu savunabilmesiyle ve bu sayede Warriors'ın yıllar boyunca yakaladığı başarının büyük bir parçası olmasıyla biliniyor.



