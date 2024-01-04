Golden State Warriors koçu Steve Kerr, uzaklaştırma cezası devam eden Draymond Green'in son durumu hakkında konuştu.



Green, Phoenix Suns'ın pivotu Jusuf Nurkic'in kafasına vurmasının ardından NBA tarafından süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırılmıştı.



Son raporlara göre 11-13 arası civarı maç oynamaması beklenen Green'in son durumu hakkında Kerr, şu şekilde bir güncelleme yaptı:



"Antrenman tesisine bizimle hiç gelmedi. Kendi başına gelmiş olabilir."



Uzaklaştırma süreci sırasında Green ile iletişim kurup kurmadığı sorulduğunda ise Kerr, kendisiyle temas halinde olduğunu doğruladı:



"Biraz, evet, mesajlaşıyoruz. Karşılıklı olarak birbirimize gereken mesafeyi veriyoruz."



Warriors, 16-17'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer alıyor.





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