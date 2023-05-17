Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Draymond Green'in Jordan Poole'u yumruklamasının Warriors'ın sezonu üzerinde kalıcı bir etkisi olduğunu itiraf etti.



Sezon sonu basın toplantısında konuşan Kerr, NBA'in zirvesine geri dönme umutları varsa, Green'in gelecek sezon Warriors'ta kalmasının ne kadar önemli olduğu konusunda oldukça ısrarcı konuştu:



"Draymond kalmazsa, şampiyonluk için yarışamayız. Bunu biliyoruz. Kendisi yapımız ve kazanmamız için çok önemli biri. Kesinlikle kalmasını istiyorum. Basketbol açısından bu yıl harika bir sezon geçirdiğini biliyor ama Ekim ayında yaşananlardan dolayı bazı şeylerin işlevini bozduğunun da farkında.



Bu yüzden, gelecek yıl burada kalmasının bir sebebi de, burada uzun süredir kazandığı güven ve saygının bir kısmını yeniden oluşturmak olmalı.



Draymond'ın en sevdiğim özelliklerinden biri, her zaman acımasız derecede dürüst olması ve bu tür eleştirileri kabul edebilmesi. Çünkü hepsinin gerçek olduğunu biliyor. Ben kalmasını istiyorum, bence bunu hepimiz istiyoruz."



Green de geçtiğimiz günlerde Warriors'ta kalmak ve takımla beşinci şampiyonluğu kovalamak istediğini söylemişti.



Kerr, Draymond'ın Poole'a attığı yumruğun Warriors'ın sekiz yıllık bir dönemde dört şampiyonluk kazanmasına katkıda bulunan uyumluluk kültürünü sarstığını da şu şekilde belirtti:



"Bunda saklayacak bir şey yok. Yılın başında Draymond ve Jordan ile yaşanan olay, başarısızlığımızda rol oynamıştı. Bunun bir takımı etkilememesi çok zor."



Kerr bu olayın, sezonu yanlış yolda başlattığını ve takımın normal sezonun sonlarında bazı parlamalar göstermesine ve playofflarda Sacramento Kings'e karşı 2-0 geriye düştükten sonra galip gelmesine rağmen, asla tam olarak toparlanamadığını da sözlerine ekledi:



"Ne zaman biraz güven kaybedilirse, işler çok daha zorlaşır ve bizde de olan şey buydu. Bu kadar açık sözlü olabilirim. Bizi gerçekten başarılı kılan şeyi, yani hakiki güven ortamını tekrar yaratmalıyız. Bu, hepimizin birbirini güven duygusuyla daha iyi hale getirdiği bir ortamdı."



33 yaşındaki Green'in gelecek sezon için 27.6 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor, fakat başka bir kazançlı uzun vadeli anlaşma yapmak adına ayrılmayı da tercih edebilir.



