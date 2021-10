Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Draymond Green'in "her maç 2 ila 3 üçlük" atmasını istediğini söyledi.



NBC Sports'tan Kendra Andrews, Kerr'ün Draymond'un boşta olduğu takdirde üçlük atmasını ve "her maç 2 ya da 3 üçlük" atmasını istediğini açıkladı:



"Draymond'a her maçta 2-3 üçlük atmasını istediğimi söyledim. Eğer boştaysan, yolla gitsin dedim... Agresif olduğu ve skor üretmeye çalıştığı zaman güzel oluyor."



2015-16 sezonunda Green, üçlük çizgisi gerisinden %39 isabetle oynamıştı.