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Kerr: "Draymond harika şut atıyor, şaka yapmıyorum!"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in bu yaz şutunu geliştirmek için çok çalıştığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Draymond Green'in bu yaz şutunu geliştirmek için çok çalıştığını açıkladı.

Green, play-in turnuvasında kritik bir turnike kaçırdıktan sonra taraftarlardan bolca eleştiri almıştı. Bu durum, Draymond'ın bu yaz hücum yetenekleri üzerinde çalışacağına ve Warriors için daha etkili olmaya çalışacağına söz vermesine yol açmıştı.

Kerr, 95.7 The Game radyosunun "Damon, Ratto & Kolsky" programında şunları söyledi:

"Geçen gün Draymond maç öncesi şut atarken ribaundları ben topluyordum, bunu ilk kez yapmıştım. Draymond'a yedi senedir koçluk yapıyorum. Eğlenceli bir şey. Benim için yeni ve harika bir deneyim oldu. Şaka yapmıyorum, Draymond harika şut atıyor. Antrenmanlarda çok özgüvenli oynuyor. Bence geçen yılki zorlu sezonun ardından son birkaç ay onun için çok iyi geçti.

Draymond, Steph (Curry) ve bir takım olarak bizim için, playofflara kalamasak da son 20 maçın bireysel ve takım olarak özgüven açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Beklenti, Warriors yeniden şampiyonluk adayı olmaya çalışırken, Draymond'ın gelecek sezon sayı ve şut yüzdelerinde artış görülmesi üzerine.


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