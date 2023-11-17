Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Draymond Green'in NBA tarafından verilen beş maçlık uzaklaştırma cezasını hak ettiğini söyledi.



Kerr, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'i boynundan yakaladığı için önceki geceki oyundan atılan Green'i maç sonrası yorumlarında savunmuş olsa da, ligin kendisi için verdiği beş maçlık uzaklaştırma kararına yanıt olarak yorumlarından geri adım attı:



"Fazla ileri gitti. Draymond hatalıydı. Bunu o da biliyor. Kötü bir görüntüydü ve beş maç cezayı da hak etti. Draymond'ın Rudy'yi Klay'den kurtarmaya çalışmasıyla bir sorunum yok ama bir noktada onu bırakması gerekiyordu. Altı-yedi saniye boyunca boynundan sürükledi. Hem lig için, hem Draymond için ve herkes için berbat bir görüntüydü."



Warriors ve Timberwolves arasındaki sürtüşme, önceki gece Wolves'un 104-101 galip geldiği karşılaşmanın ilk dakikalarında Klay Thompson ve Jaden McDaniels arasında başlamış, akabinde Gobert'in, Thompson'ı McDaniels'tan ayırmak isterken Green tarafından kafakola alınmasıyla sonuçlanmıştı.





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