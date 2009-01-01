Kerr'den sevindirici haber: "Klay, 5'e 5 antrenmanlara başladı!"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Klay Thompson'ın antrenmanda beşe beş aktivitelere katılmaya başladığını söyledi.



Kerr, çapraz bağ ve aşil sakatlıkları nedeniyle 2019 NBA Finallerinden bu yana hiçbir maçta forma giyememiş olan Thompson hakkında şunları söyledi:



"Pazartesi günü beşe beş oynadı ve sanırım bundan sonra da bir süre beşe beş oynayacak."



Kerr, Thompson'ın dönüşü için sabırlı olunması gerektiğini belirtirken, iyileşme sürecinde dikkate alınması gereken çok şey olduğunu ekledi:



"İki yıllık bir devamsızlık çok fazla çalışma gerektirir. Sadece bir rehabilitasyon süreci değil, işin içinde dayanıklılık ve güç üzerine çalışmalar da var. Bu yüzden beşe beş oynayabiliyor olması harika, ancak bu, önümüzdeki hafta parkelere döneceği anlamına falan gelmiyor."



Warriors, bu sezon NBA'in en iyisi olan 12-2'lik derecesiyle, Klay'in yokluğunda bile harika bir iş çıkarıyor.



