Kerr: "DeMarcus döndüğünde ilk beş başlayacak"

Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ın Aşil sakatlığının dönüşünde ilk beş başlayacağını söyledi.
Cousins, geri dönüş tarihi olarak 18 Ocak gecesi LA Clippers'a karşı oynanacak maçı hedefliyor, fakat Kerr, kendisinin 16 Ocak gecesi Pelicans'a karşı oynanan maçta dönebileceğini belirtti.
Kerr, henüz bir rotasyon ayarlamadığını ve Cousins'ın kaç dakika oynayacağını çözemediğini açıkladı: "Onu ilk beş başlatırım. Ondan sonra, her şeyi ayrı değerlendireceğiz. Rotasyonların nasıl görüneceğini, kaç dakika oynayabileceğini bulmak zorundayız. Onunla oynamak zorundayız - dakikalar, kombinasyonlar ve setlerle... Daha önce burada onun gibi bir oyuncumuz olmadı. Yani yeni bir şey olacak. Bu onun uyum sağlamasına bir engel olmayacak. Onu biraz oynatacağız. Böylece hepimizin uyum sağlaması gereken bir dönem olacak."
Cousins, hedef dönüş tarihi olarak 18 Ocak'ta nasıl karar kıldığıyla ilgili şu yanıtı verdi: "Ben, antrenman personeli ve üstteki adamlar arasındaki bir savaştı. Sonunda hepimiz aynı noktada buluştuk ve o tarihte karar kıldık."