Kerr: "DeMarcus döndüğünde ilk beş başlayacak"

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Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ın Aşil sakatlığının dönüşünde ilk beş başlayacağını söyledi.Cousins, geri dönüş tarihi olarak 18 Ocak gecesi LA Clippers'a karşı oynanacak maçı hedefliyor, fakat Kerr, kendisinin 16 Ocak gecesi Pelicans'a karşı oynanan maçta dönebileceğini belirtti.Kerr, henüz bir rotasyon ayarlamadığını ve Cousins'ın kaç dakika oynayacağını çözemediğini açıkladı:Cousins, hedef dönüş tarihi olarak 18 Ocak'ta nasıl karar kıldığıyla ilgili şu yanıtı verdi: