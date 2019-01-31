Kerr: "DeMarcus bize taze bir enerji verdi"

Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ın Golden State Warriors'a 11 maçlık galibiyet serisi boyunca taze bir enerji kazandırdığını söyledi.
Kerr, şu ifadeleri kullandı: "Bu yıl köpek günleri olmadı (Oyuncuların yorgun düşmeye başladığı Ocak ayına verilen isim). Güzel oldu. Bence bizleri normalde zorlu olacağını düşündüğümüz bir süreçten rahatça geçirdi. Kabul edelim: sezonun başında, sakatlıklar, bazı dramalar ve bunların arasında zor günler geçirdik. Bu yüzden takvim gidişatımız normal bir Ocak ya da Şubat'ta gibi hissettirmiyor. Daha yenilenmiş bir his veriyor ve bunun birçoğunun DeMarcus ile alakası var."
Kerr ayrıca, Cousins'ın alçak posttaki varlığının Draymond Green'i serbest bıraktığını da ekledi: "Normalde oynarken gördüğüm kadar iyi oynuyor (Green). Asist-top kaybı oranı muhteşem, daha önce duyulmamış bir seviyede. Ve sadece asist yapması da değil, hızlı hücumda topu getirmesi, savunmada sürekli yaptığı baskı. Ve eğer bir çıkış noktası yoksa topu alması ve ilerlemesi. Bu, NBA'de oldukça hakkı verilmeyen bir yetenek."