Golden State Warriors koçu Steve Kerr, takımın Chris Paul ve Gary Payton II'yi takas etme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.



Paul ve Payton II'nin takas edilebilecek oyuncular arasında oldukları yönündeki spekülasyonlara rağmen Kerr, bu isimlerin mevcut yeteneklerine olan güvenini dile getirerek bu iddiayı reddetti.



95.7 The Game radyosunun Willard & Dibs isimli programında yakın zamanda konuk olan Kerr, takas yoluyla Paul ve Payton'dan daha iyi oyuncular bulmanın nadir olduğunu vurguladı:



"Takas yaparak Chris Paul ve Gary Payton II'den daha iyi oyuncular bulamayız. Yeteneğinizi bu seviyeye yükseltebileceğiniz bir anlaşma yapmak son derece nadirdir."



Yaz döneminde sürpriz bir takas olarak alınan Paul'un sözleşmesi bu sezon sezon erecek ve veteran oyuncu maç başına ortalama 27,6 dakikada 8,9 sayı, 7,2 asist ve 3,8 ribaund ortalamaları yakalıyor.



Bir diğer sözleşmesi sona eren isim Payton II ise, maç başına 16,3 dakikada ortalama 5,4 sayı ve 3 asist üretiyor.



