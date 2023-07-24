Kerr: "CP3, Steph ve Klay'i bir arada oynatmanın bir yolunu bulacağız"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın Stephen Curry, Klay Thompson ve Chris Paul üçlüsünü birlikte oynatmanın "bir yolunu bulacağını" söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Kerr: 'CP3, Steph ve Klay'i bir arada oynatmanın bir yolunu bulacağız'
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24 Temmuz 2023 16:57
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Warriors'ın Stephen Curry, Klay Thompson ve Chris Paul üçlüsünü birlikte oynatmanın "bir yolunu bulacağını" söyledi.

Warriors'ın Paul'u kadroya nasıl dahil edeceğiyle ilgili söylentilerin ışığında Kerr, sonunda sessizliğini bozdu.

The Mercury News'ten Shayna Rubin'e yaptığı açıklamada Kerr, CP3'nin takımdaki rolünü 2023-24 sezonu öncesi antrenman kampında resmi olarak belirlemeye başlayacaklarını belirtti:

"Bütün bunlar antrenman kampında olacak. Herkesi sahada görene dek, ekibimiz için en iyi yöntemin ne olacağını değerlendirmeyeceğiz. Ama bunu çözeceğimize inancım tam. Şampiyonluk tecrübesi yaşamış harika adamlara ve rekabetçi oyunculara sahibiz. Gelecek yıl tek bir hedefimiz var ve bu da mümkün olan en yüksek seviyede kazanabilmek. Diğer her şey sezon ilerledikçe gelişecek."

38 yaşındaki Paul, Golden State tarafından bu yaz Jordan Poole'un Washington Wizards'a gönderildiği bir paket karşılığında kadroya katılmıştı.

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