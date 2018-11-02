Kerr: "Cousins'la tekrar anlaşacak paramız yok"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, dürüstçe önümüzdeki sezon "DeMarcus Cousins'ı kadrolarına katamayacaklarını" belirtti.
Takımla tek yıllığı 5.3 milyon dolarlık bir kontrat imzalamış olan Boogie'nin anlaşmasıyla ilgili, Kerr şu açıklamayı yaptı: "Kendisiyle anlaştığımızda hiç şüphemiz yoktu. Bu tek yıllık bir kontrat ve kendisini seneye kadroda tutmak için yeterli paramız olmayacak. Bu yüzden kendisinin bir şampiyonluk kazanmasına ve sonrasında başka bir yerde büyük bir kontrat imzalamasına yardım etmek istiyoruz. Gerçek bu."
Halen kopan aşil tendonunun tedavi sürecinde olan Boogie, geçtiğimiz yaz döneminde New Orleans Pelicans'dan ayrılıp Golden State'le iletişime geçmişti.