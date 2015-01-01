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Kerr: "Çocukken Lakers taraftarıydım, şimdi onlara katlanamıyorum"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, çocukluğunun büyük bir bölümünde Los Angeles Lakers taraftarı olduğunu ve artık "onlara katlanamadığını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, çocukluğunun büyük bir bölümünde Los Angeles Lakers taraftarı olduğunu ve artık "onlara katlanamadığını" söyledi.

Kerr, San Francisco'daki Chase Center'da başkanlık seçimleri için oyunu erkenden kullandıktan sonra, komik bir açıklama yaptı ve eskiden Lakers hayranı olduğunu, ancak şimdi onlara 'katlanamadığını' belirtti:

"O, desteklediğim bir takımdı (Los Angeles Dodgers). Bu tarz şeyler size fena yapışır. Hep bir parçanız olur. Yine de, çocukluğumun çoğunda Lakers taraftarı olduğumu ve şimdi onlara katlanamadığımı söyleyebilirim. Yani işler değişir."

Kerr ve Warriors, son altı yılda beş kez NBA Finalleri'nde bulunmuş (2015-2019) ve üç kez (2015, 2017, 2018) şampiyonluk kazanmıştı.

Golden State ve Lakers'ın önümüzdeki sezon şampiyonluk adayı olan takımlar arsında bulunmaları bekleniyor.


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