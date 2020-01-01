Kerr, Çin ile ilgili soruya verdiği yanıttan ötürü, çok pişman!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Çin ile NBA arasındaki mevcut ilişki hakkında kendisine daha önce yönlendirilen bir soruyu ele alma biçiminden ne kadar utandığını itiraf etti.



Kerr, Scott Shafer ve Marisa Lagos ile birlikte "Political Breakdown" podcastinde konuk oldu ve olayı kendi tarafından şöyle açıkladı:



"Bu, içinde bulunması gerçekten çok rahatsız edici bir pozisyondu. Çin, NBA ile - ve Amerika genelinde binlerce şirket ile - uzun zamandır bir ortaktı, bu yüzden aniden, insan hakları sorunları gerçekten ortaya çıktığında ve size bunun hakkında soru sorulduğunda, 'Bekle bir dakika' olmuştum."



"Soru geldiğinde, şaşmış kalmıştım. Ve bence çoğumuzu şaşırtan bir durumdu. Üstesinden gelemedim. Verdiğim cevap yüzünden bugün bile pişmanım. Bir şekilde "yorum yok" demiş ve sonra başka bir şey söylemiştim. Gerçekten utanç vericiydi."



"BUNLARA HAZIR OLMANIZ GEREKİYOR"



Kerr, daha önceki açıklaması veya eksikliğiyle ilgili herhangi bir mazeret belirtmedi ve bunun yerine pişmanlığını dile getirdi. Ayrıca, şu anda kamuya açık bir figür olarak görüldüğü düşünüldüğünde, bu tür konular hakkında daha bilinçli olmanın sorumluluğu olduğunu söyledi:



"Ama halkın gözü önünde biri olduğunuzda ve konuşmayı seçtiğinizde, bu da bu durumun bir parçası oluyor. Buna hazır olmanız gerekiyor. Bazen de içine edebiliyorsunuz."



NBA, Çin'de konuşlanmış birkaç basketbol kampıyla ilgili bazı iddialarla eleştirilmişti. Bu kampların, programa katılan birçok Amerikalı koç tarafından ifşa edildiği üzere, temel insan hakları yasalarına uymadıkları bildirilmişti. Lig, bu konuda herhangi bir bilgiyi reddetmiş ve o zamandan beri bu kamplarla bağlarını bir süredir nasıl kestiklerini yinelemişti.



