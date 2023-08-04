Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, yeni oyuncusu Chris Paul'un önümüzdeki sezon Warriors kadrosunda alacağı rolü açıkladı.



Kerr, ESPN'in NBA Today programına, kariyerinde ilk kez Warriors forması giyecek olan deneyimli oyuncu Paul için yaptığı planları anlattı:



"Steph (Curry) ve Chris'i birlikte çalışırken izledim. Takımımız hakkında konuştuk. Chris'e söylediğim şeylerden biri, bu yıl daha kontrollü olmamız gerektiğiydi. Geçen yıl top kayıplarında ligde 29. sıradaydık. Başka bir deyişle, ligde bu alanda en kötü ikinci takımdık ama aynı zamanda en hızlı tempoya sahip olan da bizdik. Bu çok iyi bir kombinasyon değil.



Ve Chris'in en sevdiğim yanlarından biri de oyunu kontrol edebilmesi. Ben de ona kilit anlarda bu yeteneğine ihtiyacımız olduğunu söyledim. Kendisi de yaptığımız bazı şeylere uyum sağlayacağını biliyor."



Kerr, Curry sahadayken Paul'un nasıl biraz daha hızlı oynayacağını da şu şekilde açıkladı



"Dolayısıyla, bu yıl daha iyi bir denge bulup daha kontrol altında oynayarak, hücumda yine de ölümcül olabileceğimiz fikri çok hoşuma gidiyor. Ve tabii ki, Chris'in ikili oyunlarda ve orta mesafede neler yaptığını herkes biliyor. Size her pozisyonda iyi bir şut bulma fırsatı tanıyor. Kendisi tarihin en iyi oyun kurucularından biri. Bu yüzden çok şanslıyız."



