Golden State Warriors koçu Steve Kerr, Chris Paul'un Warriors'a katılmasını, eski NBA yıldızı Reggie Miller ile sonradan yayıncı olarak iş arkadaşı olmasına benzer olarak nitelendirdi.



LA Clippers'ın eski yıldızı Paul'un 2014 playofflarında Warriors'ı yedi maçlık zorlu ilk tur serilerinde devirmesi sonrası, Warriors o süreçte hanedan formuna ulaşmış ve Paul'u hem 2018 hem de 2019'daki iki playoff karşılaşmasında elemeyi başarmıştı.



İlk playoff karşılaşmalarından sekiz yıl sonra Golden State çoktan dört lig şampiyonluğu elde ederken, CP3 henüz bir şampiyonluk yüzüğü kazanamamıştı.



Kerr ise, geçtiğimiz aylarda eski büyük rakibinin takımına takas yoluyla katılmasını, daha eski rakibi Reggie Miller ile iş arkadaşı olmasına benzetti:



"Bu ligin komik yanlarından biri, Houston'dayken Chris'le yaşadığımız gibi playofflarda tekrar tekrar rakip olduğunuz ve birbirinizin boğazına sarıldığınız biriyle, aniden aynı takımda olmanız ve böyle anlara gülüp geçebilmeniz.



Bu durum bana biraz Reggie Miller ile kolejde ve ligde birbirimize karşı oynadığımız zamanları hatırlattı. Ve ben Reggie'den nefret ederdim. Sonra yayıncılık kariyerimizde partnerim olmuştu ve harika bir arkadaşlık kurmuştuk. Chris'le de böyle olacakmış gibi hissediyorum.



Hepimiz Chris'ten nefret ederdik çünkü rekabet halindeydik ve o da çok iyiydi. Ve artık kendisi bizden biri olduğu için onu çok seviyoruz. Çok sık kapıştığımız için, kendisini yenmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Lakin evet, Chris aramızda olduğu için ciddi anlamda heyecanlıyız. Eğlenceli bir sezon olacak."



Miller ve Kerr, Pac-12 Konferansı'nda yer alan UCLA ve Arizona Üniversitelerinin 80'lerin başından ortalarına kadar süren rekabetinde karşılıklı rol almışlardı.



İkili arasındaki bağ, NBA'de Miller'ın Pacers ile 1998'de Kerr ve Chicago Bulls'a karşı playoff rakibi olmasıyla devam etmiş ve birkaç yıl sonra nihayetinde TNT tarafından NBA maçları için analistlik görevini üstlendiklerinde, aynı ekipte bir araya gelmeleriyle güçlenmişti.



