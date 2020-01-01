Kerr, bubble'ın başarısı için NBA'i tebrik etti!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'in koronavirüs salgını sırasında Orlando bubble'ı konusunda nasıl başarılı olduğundan bahsetti.



Kerr, ligin durumu ele alma şeklinden çok memnun olduğunu tweetledi:



"Pandemi başladığında, NBA'in kısa süre önce yaptığı bu şeyi başardığını hayal etmek zordu. Bu da, oyuncuları, antrenörleri ve personeli KOVID'den özgür kılan ve sezonun büyüleyici bir playoff koşusu ile sona ermesini sağlayan ve hepimize harika bir eğlence sunan bir bubble yaratmaktı.



Adam Silver ve NBA'e, tüm oyunculara, antrenörlere, yetkililere, spikerlere, TV prodüksiyon ekiplerine, Disney çalışanlarına ve bu işi yapmak için çok şey feda eden HERKESE teşekkür ederiz. Bu ligin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."



NBA, Orlando bubble'ında sıfır pozitif koronavirüs testi bildirmiş ve oyuncular, platformlarını ABD'deki mevcut sosyal iklim hakkında konuşmak için kullanmışlardı.



