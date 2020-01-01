Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Kerr, bubble'ın başarısı için NBA'i tebrik etti!

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'in koronavirüs salgını sırasında Orlando bubble'ı konusunda nasıl başarılı olduğundan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors koçu Steve Kerr, NBA'in koronavirüs salgını sırasında Orlando bubble'ı konusunda nasıl başarılı olduğundan bahsetti.

Kerr, ligin durumu ele alma şeklinden çok memnun olduğunu tweetledi:

"Pandemi başladığında, NBA'in kısa süre önce yaptığı bu şeyi başardığını hayal etmek zordu. Bu da, oyuncuları, antrenörleri ve personeli KOVID'den özgür kılan ve sezonun büyüleyici bir playoff koşusu ile sona ermesini sağlayan ve hepimize harika bir eğlence sunan bir bubble yaratmaktı.

Adam Silver ve NBA'e, tüm oyunculara, antrenörlere, yetkililere, spikerlere, TV prodüksiyon ekiplerine, Disney çalışanlarına ve bu işi yapmak için çok şey feda eden HERKESE teşekkür ederiz. Bu ligin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum."

NBA, Orlando bubble'ında sıfır pozitif koronavirüs testi bildirmiş ve oyuncular, platformlarını ABD'deki mevcut sosyal iklim hakkında konuşmak için kullanmışlardı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal