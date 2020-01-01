Kerr: "Bu yılın şampiyonluğu geçersiz falan sayılmayacak"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, 2020 sezonunda şampiyon olacak takımın başarısının üzerinde "yıldız işareti" olacağı düşüncesine katılmadığını söyledi.



Warriors bu Temmuz ayında Orlando'daki Disney World'de sezona dönecek 22 takım arasında olmasa da, Kerr, bu yıl şampiyon olacak takımın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini iddia etti.



Kerr, duygularını Bay Area Sports'un 95.7 The Game programı aracılığıyla duyurdu:



"Gerçekten inandığım bir şey de, bu koşullar altında bir şampiyonluğun önemli olacağı. İnsanlar yanına yıldız işareti koymak (geçersiz kılmak) isteyecek. Yıldız işareti falan yok. Bana göre, bir şampiyonluk kazanmayı denemek için çok zor bir yolculuk olacak."



Kayıp sezon kavramı, koronavirüs pandemisi nedeniyle ligin eşi benzeri görülmemiş üç aylık boşluğu sonrasında ortaya çıkmıştı.



TNT analisti Shaquille O'Neal, bu sezonun koşulları göz önüne alındığında, bir şampiyonluğun çok anlamlı olmayacağını iddia etmişti. Shaq, bu yılın galibini, lokavttan ötürü önceki kısaltılmış sezonlarda kazanan takımların durumuna benzetmişti.



