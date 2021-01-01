Kerr: "Bu sezon, Steph'in en etkileyici sezonuydu!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, 2020-21 sezonunun Stephen Curry'nin "en etkileyici sezonu" olmasının nedenini açıkladı.



"The Rex Chapman Show"da yakın zamanda yaptığı bir röportajda Kerr, Curry'nin bireysel olarak muhteşem geçen sezonundan bahsetti ve yıldız oyuncunun bu sezon yaşadığı sıkıntıların yanı sıra, çarpıcı bir basketbol şovu ortaya koymak adına tüm olasılıklara nasıl meydan okuduğunu anlattı:



"Bence bu yıl öne çıkan şey, geçen sezonu kaçırmasının kendisinde yarattığı hayal kırıklığına verdiği tepkinin yanı sıra, bu sezon yepyeni takım arkadaşlarıyla oynaması ve şampiyonluk kadrolarımızda sahip olduğu kadar veteran oyuncu desteği alamamasından ötürü, çok daha fazlasını yapmak zorunda kalmasıydı.



Bence evet, bu onun en etkileyici sezonuydu. Ama Steph'ten bahsediyoruz, hepsi çok etkileyici."



Steph bu sezon maç başına 32 sayı ile kariyerinin en yüksek sayı ortalamasını ve 5.5 ile kariyerinin en yüksek ribaund ortalamasını yakalamıştı.



