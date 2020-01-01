Kerr: "Asıl eleştirmeniz gereken kişi, Phil Jackson!"

Golden State Warriors koçu Steve Kerr, "tuhaf" kadrolarını eleştirenlere, asıl eleştiri hedeflerinin Phil Jackson olması gerektiğini söyledi.



Kerr, son birkaç yıldır NBA'in en başarılı başantrenörlerinden biri oldu. Bununla birlikte, bu durum bazı kişilerin Kerr'ün oldukça sıra dışı kadrolarını eleştirmelerini engellemedi.



54 yaşındaki koç, The Athletic'in "The TK Show" podcast'inde bu konuyu ele aldı ve Kerr'e göre, alışılmışın dışındaki kadro tercihlerinin asıl sorumlusu, Chicago Bulls zamanından eski koçu Phil Jackson'dı.



"Phil (Jackson) herhangi bir durumda herhangi birini oynatmaktan asla korkmayan bir adamdı. Bu yüzden Warriors taraftarları ortaya koyduğum kadrolar hakkında eleştiri yaptıklarında, aslında Phil'i suçlamalılar. Çübkü ben oradan öğrendim."



Kerr, 1994-1998 yılları arasında Jackson altında Bulls forması giymişti ve birlikte geçirdikleri sürede, kendisinden çok şey öğrendiği açık.



