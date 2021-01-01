Kerr, ABD Milli takımının yeni koçu oldu!

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Gregg Popovich'in yerine ABD Milli Takımı'nın yeni başantrenörü olarak seçildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Kerr, 2023 Dünya Kupası ve Paris'teki 2024 Olimpiyatları için başantrenörlük görevini üstlenecek.



Kerr'ün koçluk kadrosunda ayrıca Phoenix Suns başantrenörü Monty Williams, Miami Heat koçu Erik Spoelstra ve Gonzaga koçu Mark Few'un da yer alacağı bildirildi.



Kerr, Tokyo Olimpiyatları'nda Gregg Popovich'in yardımcı antrenörlüğünü yapmıştı.



