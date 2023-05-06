Kerim Vural'dan İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı'na ziyaret

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, Antalya'da kampta bulunan İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre Kerim Vural, Malezya'da yapılacak 4. Dünya İşitme Engelliler Futbol Şampiyonası için Antalya'da kampa giren futbolcular ile bir araya gelerek, başarı diledi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TİESF Başkanı Kerim Vural, İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı'nın başarılı bir kamp dönemi geçirdiğini belirtti.



Millilerin geçmişte önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Vural, "Daha önce Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu oldular. Millerimizin aynı başarıları yeniden elde edeceğine ve ülkemize kupalarla döneceklerinden eminim." ifadelerini kullandı.





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