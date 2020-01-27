Kerim Frei'ın yeni adresi belli oldu

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Emmen, Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiraladı.

Haber; Sporx.com
Kerim Frei'ın yeni adresi belli oldu
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27 Ocak 2020 21:39
Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Emmen, Medipol Başakşehir'den Kerim Frei'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Emmen Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Kerim Frei'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Türkiye'de Beşiktaş, İngiltere'de Fulham, Cardiff City ve Birmingham City'de görev alan Kerim Frei, 2017'de Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Bu sezon takımında forma şansı bulmakta zorlanan Kerim Frei, 6 maça çıktı.

Eredivisie'de 20 haftada 22 puan toplayan Emmen, 12. sırada yer aldı.

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