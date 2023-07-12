Kerim Frei: "Hedefimiz Süper Lig"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da forma giyen Kerim Frei açıklamalarda bulundu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Kerim Frei: 'Hedefimiz Süper Lig'
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12 Temmuz 2023 15:04
Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nün Süper Lig'de Fatih Karagümrük takımından transfer ettiği kanat oyuncusu Kerim Frei, Bolu kampında açıklamalarda bulundu.

Manisa'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren deneyimli futbolcu, "Takım olarak hedefimiz Süper Lig. Sezon öncesi birçok kulüpten teklif almama rağmen Manisa Futbol Kulübü'nü seçtim. Başkanımız Mevlüt Aktan ile görüşmemizde beni kadrolarında görmeyi çok istediklerini söyledi. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum ve Manisa Futbol Kulübü'ne bu yolda en büyük katkıyı vermek istiyorum" dedi.
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