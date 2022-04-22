Kerem yıldızları solladı

Galatasaray ile bu sezona damga vuran genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 17 golle, Lincoln (16), Rodrigues (16), Bruma (15), Keita'yı (10) geçti.



Ayrıca Galatasaray formasıyla 76 maça çıkan yıldız futbolcu, bu kulvarda da Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander'den (61) daha fazla maça çıktı.



Kerem, 76 maçta 17 gol 14 asistlik performans gösterdi.

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