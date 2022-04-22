Kerem yıldızları solladı

Galatasaray'ın flaş oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, daha şimdiden Galatasaray'da isim yapmış pek çok oyuncuyu geride bıraktı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Kerem yıldızları solladı
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22 Nisan 2022 09:19
Galatasaray ile bu sezona damga vuran genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 17 golle, Lincoln (16), Rodrigues (16), Bruma (15), Keita'yı (10) geçti.

Ayrıca Galatasaray formasıyla 76 maça çıkan yıldız futbolcu, bu kulvarda da Podolski (75), Onyekuru (71), Nagatomo (65), Elmander'den (61) daha fazla maça çıktı.

Kerem, 76 maçta 17 gol 14 asistlik performans gösterdi.
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