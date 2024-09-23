Kerem Yavaş: 'Reaksiyonlar umutlandırdı'

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.



"BİREYSEL HATADAN PENALTI OLDU"



ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Maç öncesinde herkesin kanaati Beşiktaş'ın favori olduğuydu. Çok iyi yapılanmaya gittiler, çok iyi başladılar, iyi oyunla iyi sonuçlar aldılar. Zor rakip, hele deplasmanda oynamak hiç kolay değil. Maça bakınca oyunumuzla gurur duyuyoruz. Oyuncularımız, Beşiktaş'ı yenmemiz için ne gerekiyorsa onu yaptılar. Üzücü tarafı, bu oyundan puan çıkaramamaktı."



"REAKSİYONLAR UMUTLANDIRDI"



"Mutluyuz, çünkü bu oyun bize ileriki haftalarda ışık tutacak. Beşiktaş tabii ki rakibimiz değil ama büyük takımlardan da puan toplamalıyız. İlk devre savunmada iyi durduk, iyi geçişler yaptık ve pozisyon bulduk. Beşiktaş, 20. dakikada ilk pozisyonundan golü buldu. Oyun ivmesi onlara döndü. Biz yine akıllıca ve sakin oynadık. İkinci devre, ilk devrede yapamadıklarımızı yaptık. İlk devre topu tutamadık, Beşiktaş reaksiyonlarla topu iyi kazandı. Bireysel hatadan penaltı oldu. Bu oyun ileriki haftalar için bizi umutlandırdı. Bu maçı iyice analiz edip hatalarımızdan ders alacağız. Bu 6 haftada daha çok puan almalıydık."



"MOTİVASYON GEREKİYOR"



"Bu oyun iyi oyuncularla iyi oynanan bir oyun. Bu takım halinde olursa önemli. Biz hem savunmaya hem hücuma aynı anda takım olarak değer veriyoruz. Geçen sene oyuncularımız bunu iyi gerçekleştirdi. Bundan memnunuz. Günümüzde futbolunda futbol bireysel değil. Bunu Türk takımlarının Avrupa'daki oyunlarından da görüyoruz. Bu oyun gelişen bir oyun, bunları takip etmeliyiz. Ekip olarak çıkardığımız işten memnunuz. Uzun süreli bir motivasyon gerekiyor. Ligde iyi çalışıp doğruları yapınca işler bizim için iyi olacaktır."



BASIN TOPLANTISI



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yavaş, "Maçın favorisi Beşiktaş'tı. Rakibimiz bu sene iyi başlangıç yapan, hedeflerine iyi ilerleyen bir ekip. Kaliteli oyuncuları var ve iyi bir teknik adamla anlaştılar. 2 Avrupa ve 5 lig maçını baz aldığımızda iyi sonuçlar elde ettiler. Bizim için iyi bir test maçıydı. Maç öncesinde kendi oyunumuzdan ödün vermeden oynayacağımızı söylemiştik. 90 dakikaya bakınca böyle oynadığımızı söyleyebiliriz. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Beşiktaş'ı zorladığımızı, puan almayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu oyun önümüzdeki haftalar için referans olacaktır." ifadelerini kullandı.



Yavaş, siyah-beyazlı takıma UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile yapacağı maçta başarılar diledi.



