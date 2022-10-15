Kerem ve Yunus kulübeye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesinde yapılan son taktiksel çalışmada herkesi şaşırttı.



Buruk, son dönemde performansıyla eleştirilen Kerem'in yanında, bu sezon gol ve asist katkısı bulunmayan Yunus'u da kulübeye çekmeye hazırlanıyor.



Eğer bu hamle gerçekleşirse Galatasaray'ın hücum hattında taşlar tamamen yerinden oynamış olacak. Mertens 10 numaradan sol kanada çekilecek, 10 numarada ise Mata görev alacak. Sağda da Yunus'un yerine Barış Alper forma giyecek.



SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR



Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen (4G, 2B) Galatasaray, serisini 7 maça çıkarmak için Yukatel Kayserispor deplasmanına çıkacak.



SAKAT VE CEZALI YOK



Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Zirvenin 1 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da karşılaşma öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.



