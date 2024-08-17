Kerem ve Icardi A.Ş. kaldığı yerden devam ediyor!

İlk golde nefis pasıyla dikkat çeken Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı isim Kerem Aktürkoğlu oldu.
Arjantinli süperstar, milli futbolcuya tam 5 kez gol pası verdi.
GALİBİYET SERİSİ BAŞLATTI
Geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.
Arjantinli süperstar, milli futbolcuya tam 5 kez gol pası verdi.
GALİBİYET SERİSİ BAŞLATTI
Geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarttı.