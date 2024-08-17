Kerem ve Icardi A.Ş. kaldığı yerden devam ediyor!

Geçen hafta Hatayspor'a gol atan Mauro Icardi, bu kez de gol pası verdi. Arjantinli oyuncunun Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı işbirliği dikkatlerden kaçmadı.

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Kerem ve Icardi A.Ş. kaldığı yerden devam ediyor!
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17 Ağustos 2024 11:09
İlk golde nefis pasıyla dikkat çeken Mauro Icardi'nin Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Arjantinli süperstar, milli futbolcuya tam 5 kez gol pası verdi.

GALİBİYET SERİSİ BAŞLATTI

Geçen sezonun son haftasında Konyaspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkarttı. 

 
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