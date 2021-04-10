Kerem ve Emre Kılınç döndü, Taylan teste bağlı

Galatasaray'da karantina süresini tamamlayan Emre Kılınç ile tedavisi biten Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı.

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Kerem ve Emre Kılınç döndü, Taylan teste bağlı
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10 Nisan 2021 11:47
Galatasaray'da karantina süresini tamamlayan Emre Kılınç ile tedavisi biten Kerem Aktürkoğlu takımla çalıştı. Karantinada olan Taylan'ın durumu bugünkü testten sonra belli olacak.

Antrenman sonrası sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bu bölgede hafif zorlanma tespit edilen Arda'nın durumu da maç saatinde netleşecek.

Öte yandan annesi yaşamını yitirdiği için ülkesi Nijerya'ya giden Onyekuru ise bugün forma giyemeyecek. 



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