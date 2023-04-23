Kerem ve Boey'de 'oruç' beklentisi!

Galatasaray'da düzenli oruç tutan Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey gibi isimlerin Ramazan ayında performansları dalgalı bir görüntü çizmişti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kerem ve Boey'de 'oruç' beklentisi!
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23 Nisan 2023 11:07
Galatasaray'da düzenli oruç tutan Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey gibi isimlerin Ramazan ayında performanslarında dalgalanmalar olmuştu.

Ramazan'ın sona ermesiyle beraber iki futbolcunun performansının da daha yukarı çıkacağı tahmin ediliyor.

Sarı-kırmızılılarda özellikle Boey'de ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Teknik kadro maç günü de oruç tutan futbolcuların kararına saygı duymuştu.

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