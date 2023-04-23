Kerem ve Boey'de 'oruç' beklentisi!

Galatasaray'da düzenli oruç tutan Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey gibi isimlerin Ramazan ayında performanslarında dalgalanmalar olmuştu.
Ramazan'ın sona ermesiyle beraber iki futbolcunun performansının da daha yukarı çıkacağı tahmin ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Boey'de ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Teknik kadro maç günü de oruç tutan futbolcuların kararına saygı duymuştu.
Ramazan'ın sona ermesiyle beraber iki futbolcunun performansının da daha yukarı çıkacağı tahmin ediliyor.
Sarı-kırmızılılarda özellikle Boey'de ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Teknik kadro maç günü de oruç tutan futbolcuların kararına saygı duymuştu.
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